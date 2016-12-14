رئيس شعبة الدواجن يكشف عن السعر الرسمي للدواجن والبيض بالمزارع والسواق خلال الشهر الجاري

شيماء مصطفى

قال الدكتور” السيد عبد العزيز” رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة التجارة أن أسعار الدواجن قد تراجعت اليوم بنحو جنيه واحد لكيلو الفراخ بالمزارع ، حيث تراجع سعر الكيلو من 19 جنيه إلى 18 جنيه.

أسعار الدواجن

وأضاف رئيس شعبة الدواجن من خلال تصريحات صحفية لأحد المواقع الإخبارية المصرية، أن سعر البيع للمستهلك في محلات البيع استقر ما بين 21 جنيه إلى 22 جنيه للكيلو، أما بالنسبة للدواجن المذبوحة فقد وصل سعرها ما بين 25 جنيه إلى 26 جنيه للكيلو، كما أشار إلى أن أسعار البيض في المزارع وصل 23.5 للكرتونه، وتباع في المحلات بسعر 27 جنيهاً.

كما أكد ” عبد العزيز” أن أسعار الدواجن يتم تحديد سعرها من خلال البورصة الخاصة بها، حيث أشار أنها غير مرتبطة بظروف معينه فأحياناً قد تهبط أسعار الأعلاف وبالتالي المفروض هبوط سعرها ولكنه لم يحدث ذلك بل ترتفع والعكس قد يحصل، ومن المحتمل أن يكون المؤثر الأكثر في ارتفاع سعرها أو انخفاضه قوة العرض والطلب عليها من قبل المستهلك.

وكانت أسعار الدواجن قد ارتفعت خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد الرجوع في قرار مجلس الوزراء بشأن رفع الجمارك عن الدواجن المجمدة، ولكنه عاد للهبوط من الجديد.

شبكةعيونالإخبارية

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