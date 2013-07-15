الحلقة السادسة من "الركين": إخلاء سبيل "جيكا" وعودته لمهنة ركن السيارات

كتب : محمود عباس منذ 9 دقائق

تبدأ الحلقة السادسة من مسلسل "الركين" بالتحقيق مع "جيكا" وإخلاء سبيله بعد التأكد من عدم تورطه في الإتجار بالمخدرات، ويعود "جيكا" إلى عمله الجديد بركن السيارات بعد أن استخرج رخصة رسمية تمكنه من ذلك.

وتدور الحلقة السادسة من مسلسل "الركين" حول اكتساب "سميح" لمزيد من ثقة أستاذه "شوقي"، حيث يستطيع "سميح" كسب القضية التي كلفه بها "شوقي" رغم وقوفه خصما ضد أستاذه القديم، وتزيد مكانة "سميح" عند "شوقي" ويكلفه بأصعب القضايا لدرجة تفضيله على بعض المحامين الأقدم في العمل، وتنتقل الحلقة إلى عائلة "تهاني"، التي تلعب دورها إيمان العاصي، وتوضح أزمة شقيقتها التي طلقها زوجها وتركها وأبناءها بدون أي مساعدة تعينهم على تحمل مشقة الحياة، فيما تتكفل "تهاني" ووالدها بهم، وتشير الحلقة إلى وقوع "جيكا" في حب "تهاني"

واعترافه بهذا الحب إلى صديقه "جنيدي"، الذي يجسد دوره سعيد طرابيك، ويساعده في معرفة كل كبيرة وصغيرة بالمنطقة التي يعمل بها، وتسلط الحلقة الضوء على شهامة "جيكا" الذي يستطيع إنقاذ إحدى الساكنات، وتدع "ألفت"، من تهجم أحد اللصوص عليها ومحاولة سرقتها، ويرفض أخذ مكافأته على هذا الفعل فيكتسب مزيدا من حب المحيطين به وثقتهم، كما تلفت الحلقة إلى المعاناة التي تلاقيها "سميحة"، وحيدة، داخل محبسها، حيث يجتمع عليها عدد من السجينات ويقمن بضربها بقسوة حتى تسقط مغشية عليها داخل السجن.

يُذكر أن مسلسل "الركين" من تأليف وإخراج جمال عبدالحميد، ويشارك في بطولته أحمد وفيق وإيمان العاصي ومحمود الجندي ونهال عنبر وأحمد خليل.