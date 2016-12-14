بالصور.. النائب أحمد الطنطاوى يدخل جلسة البرلمان بصحبة الوكيلين بعد طرده

نور على

دخل النائب أحمد الطنطاوى، قاعة مجلس النواب، بصحبة وكيلى المجلس السيد الشريف وسليمان وهدان.

جاء ذللك بعد أن أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس مسامحته للنائب عقب تدخل العديد من النواب بالوساطة خلال الجلسة العامة، ومطالبتهم لرئيس المجلس بالعفو عن النائب.

وكان النائب خالد الهلالى، عضو مجلس النواب، حاول تهدئة الأجواء بعد واقعة إحالة النائب أحمد الطنطاوى، إلى هيئة المكتب للتحقيق معه بعد رفضه المثول لقرار رئيس المجلس بالخروج من الجلسة.

وقال "الهلالى" خلال الجلسة العامة موجهاً حديثة لرئيس البرلمان: "حضرتك تعلم النائب.. وبصفته رجل إعلامى فإن له وجه نظر بشأن مشروع قانون نقابة الإعلاميين، وأراد أن يعبر عنها، وحضرتك عودتنا على الديمقراطية، وكل شخص منا يقول وجه نظرة، وفى النهاية القرار للأغلبية التى دائما فى المسار الصحيح اللى البلد عايزاه".

وعلق رئيس المجلس قائلاً: "لو كنت أريد محاسبة أحد، لتمت محاسبته على ما قاله فى أحد البرامج التلفزيونية ويرقى إلى السب".

‫وكان مجلس النواب قرر طرد النائب وإحالته لهيئة المكتب للتحقيق عقب اعتراضه على عدم منحه الكلمة خلال مناقشة قانون نقابة الإعلاميين، وأخذ المجلس الموافقة المبدئية على مشروع القانون دون منحه الكلمة.