حظك اليوم برج الثور الأربعاء 14/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. قلة الأفكار تعنى حاجتك لإجازة قريبا

نقدم لمولود برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المعروف بأنه كنز متحرك للأفكار الإبداعية المبتكرة ومليء بالحماس والقدرة على طرح أفكار متميزة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني:

تعانى موسمًا من الجفاف على الصعيد المهنى، وهو أمر يزعجك حيث تشعر بالقلق لعدم قدرتك على طرح أفكار جديدة وعلى اتباع استراتيجيات جديدة فى العمل ولكن كل ما يعنيه هذا هو أنك بحاجة للراحة.

برج الثور على الصعيد العاطفي:

اليوم مثالى جدًا لنقل علاقتك العاطفية لمستوى جديد فإذا كنت تشعر بالإعجاب نحو شخص ما تخشى أن تفاتحه فى الموضوع تتاح لك الفرصة والشجاعة لعمل ذلك اليوم.

برج الثور على الصعيد الصحي:

قد تواجه بعض الأعراض الصحية الغامضة التى تجعلك تشعر بقلق شديد على صحتك ولكن بمجرد زيارة الطبيب ستكتشف أن الموضوع كان بسيطًا ولكنه يحتاج لتدخل طبى فى أقرب وقت قبل أن يصبح أسوأ.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

تحاول اليوم أن تواجه مشكلة محدودية الموارد سواء على الصعيد الشخصى او المهنى، لأن هذه المحدودية تشل أفكارك وتمنعك عن الإبداع ومن المتوقع أن تخدمك حركة الكواكب فى القيام بذلك.