أخبار عاجلة

الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحبظ محاولة تفجير لمستشفى 57357 -
8 الصبح - حلقة عن تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر فى مواجهة الإرهاب - حلقة 11-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل -
رئيس الأركان يبحث مع قائد الجيش الزامبي زيادة التعاون العسكري بين البلدين -
عبدالعال بعد فرض "الطوارئ": يجب تطبيق كل ما هو استثنائي.. وعلى الصحافة الحذر -
رسمياً: السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية لتلك الأسباب -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " ملوك الأرض " -
ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي -
توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية -
وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

"الغيابات" تمنع الطلائع من معاقبة عيد عبد الملك على الطرد أمام المقاصة

Google+ Print
"الغيابات" تمنع الطلائع من معاقبة عيد عبد الملك على الطرد أمام المقاصة "الغيابات" تمنع الطلائع من معاقبة عيد عبد الملك على الطرد أمام المقاصة

> كتب أحمد طارق

أكد أحمد سامى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أن طرد أحمد عيد عبد الملك فى الدقيقة 82 بعد الاعتراض على حكم مباراة المقاصة، التى جمعتهما اليوم على استاد الفيوم فى إطار منافسات الجولة الـ15 بالدورى، وانتهت بفوز المقاصة بهدف دون رد، أثر بالسلب على أداء فريق الطلائع.

 

أوضح سامى خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامى كريم شحاتة، عبر شاشة "النهار "، أنه لن يتم معاقبة عبد الملك على عصبيته الزائدة واعتراضه على الحكم، مشيراً إلى أن اللاعب يعد من العناصر الأساسية بالفريق ولا يمكن الاستغناء عن خدماته فى ظل الغيابات العديدة التى ضربت الطلائع.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل

مدير أمن الغربية الجديد لـ"مصراوي": كردونات على بُعد 150 مترًا من الكنائس

مدير أمن الغربية الجديد لـ"مصراوي": كردونات على بُعد 150 مترًا من الكنائس

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر