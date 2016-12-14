"الغيابات" تمنع الطلائع من معاقبة عيد عبد الملك على الطرد أمام المقاصة

كتب أحمد طارق

أكد أحمد سامى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أن طرد أحمد عيد عبد الملك فى الدقيقة 82 بعد الاعتراض على حكم مباراة مصر المقاصة، التى جمعتهما اليوم على استاد الفيوم فى إطار منافسات الجولة الـ15 بالدورى، وانتهت بفوز المقاصة بهدف دون رد، أثر بالسلب على أداء فريق الطلائع.

أوضح سامى خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامى كريم شحاتة، عبر شاشة "النهار رياضة"، أنه لن يتم معاقبة عبد الملك على عصبيته الزائدة واعتراضه على الحكم، مشيراً إلى أن اللاعب يعد من العناصر الأساسية بالفريق ولا يمكن الاستغناء عن خدماته فى ظل الغيابات العديدة التى ضربت الطلائع.