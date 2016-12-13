أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الثلاثاء 13 / 12 / 2016

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الثلاثاء 13 / 12 / 2016 عددًا من الأحداث المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، إعلان قائمة مباراة أسوان وحضور إبراهيم عثمان رئيس النادى للمران وطمأنته لأشرف خضر المدير الفنى أكد له تجديد الثقة فيه وتمسك الإدارة به.

استغل المهندس إبراهيم عثمان رئيس نادى الإسماعيلى حضور مران الدراويش صباح اليوم، والذى يستعد لمواجهة أسوان غدا الأربعاء فى الأسبوع الخامس عشر من عمر الدورى، فى عقد جلسة مع أشرف خضر المدير الفنى طالبه خلالها بعدم الالتفات إلى الأنباء التى تتردد عن نية الإدارة تغييره والتعاقد مع مدير فنى جديد.

أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر قائمة فريقه التى ستواجه أسوان، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من عمر مسابقة الدورى العام المقرر إقامتها غدا الأربعاء على إستاد الإسماعيلية، والتى شهدت عودة كل من الثلاثى الموقوف حسنى عبد ربه ومحمود متولى وشكرى ونجيب وكذلك شريف حازم الذى تم استبعاده فى المواجهة السابقة لأسباب تربوية.

يدخل فريق الإسماعيلى معسكر مغلق اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة أسوان غدا الأربعاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدورى العام، وتم إعلان قائمة الدراويش اليوم بعد خوض المران الصباحى.