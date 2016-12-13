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رسميا.. نقل مباراة غزل المحلة والمنصورة لاستاد المنصورة بدلا من "بنى عبيد"

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رسميا.. نقل مباراة غزل المحلة والمنصورة لاستاد المنصورة بدلا من "بنى عبيد" رسميا.. نقل مباراة غزل المحلة والمنصورة لاستاد المنصورة بدلا من "بنى عبيد"

>الغربية محمد غنيم

تلقى نادى غزل المحلة فاكسًا رسميًا من اتحاد الكرة يؤكد فيه نقل مباراة المنصورة وغزل المحلة والمقرر لها الثانية والنصف من عصر الخميس المقبل إلى استاد المنصورة بدلاً من استاد بنى عبيد الذى يستضيف مباريات المنصورة منذ انطلاق دورى القسم الثانى .

 

من جانبه قام إبراهيم يوسف المدير الفنى لفريق غزل المحلة بتعديل برنامج تدريب وسفر الفريق بعد التأكد من نقل المباراة خاصة أن الفريق كان سيبيت مساء الأربعاء بأحد فنادق المنصورة ليقرر بعدها المدير الفنى للمحلة السفر للمنصورة صباح يوم المباراة من أجل توفير النفقات خاصة فى ظل الأزمة المالية التى يعانى منها نادى غزل المحلة منذ بداية الموسم.

 


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