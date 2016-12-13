نائب رئيس جامعة القناة: العملية التعليمية لن تكتمل بدون الخبرة التدريبية

الإسماعيلية - جمال حراجى

أكد الدكتور طارق رحمى نائب رئيس جامعة قناة السويس ضرورة وجود الخبرة التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لاكتمال العملية التعليمية، جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدة مساء اليوم مع أعضاء هيئة تدريس وطلاب كلية السياحة والفنادق بالجامعة، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، لمناقشة سبل تطوير العملية التعليمية والامتحانية بالكلية، خاصة مع قرب اامتحانات وذلك بحضور الدكتورة نادية ماهر عميد كلية السياحة والفنادق ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس، حيث تمت مناقشة رؤية واستراتيجية الجامعة المتبعة خلال الفترة المقبلة خاصة فكرة الجامعة الذكية التى اتخذت الجامعة أولى خطواتها أمس بحضور أعضاء شركة مايكروسوفت.

وخلال اجتماعه مع أعضاء هيئة التدريس قال الدكتور طارق رحمى إن الهدف من مثل هذه ااجتماعات هو التقريب بين وجهات نظر إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وسد الفجوة بين الإدارة والطالب، ومعرفة احتياجات الطلاب وتوصيل أصواتهم لإدارة الجامعة لمعرفة مشاكلهم عن قرب وتحسين وضع العملية التعليمية.

وناقش نائب رئيس الجامعة طرق العمل داخل الكنترولات واللوائح الموحدة للتدريب الصيفى ودور إدارة الجامعة فى هذا ااتجاه حتى يتم فى النهاية الحصول على المنتج النهائى، وهو طالب على أعلى مستوى ليس لديه قصور فى أى اتجاه باﻹضافة إلى خبرة قبل تخرجه.

وطالب الدكتور رحمى ألا تكون الأسئلة من خارج المنهج وأن تكون قائمة على التحليل والاستنباط، وأهمية تدريب الطالب على الامتحان الذى سوف يكون على نموذج واحد، بحيث يكون الطالب على دراية بتفاصيل الشكل الامتحانى، وذلك للتسهيل على الطالب فى حرية الإجابة، والتسهيل أيضا في العملية التصحيحية والتقليل من اﻷخطاء، كما تم مناقشة حق الطالب فى إعادة رصد الدرجات ومعايير العملية الكنترولية، حيث سيتم تشكيل لجنة عليا لمراجعة النتائج بجانب دور شئون الطلاب المركزية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لطلاب الكلية ضوابط العملية التعليمية وسير الامتحانات، مؤكدا ضرورة قراءة ضوابط الامتحانات قبل دخول اللجان ومنها عدم وجود الهاتف المحمول وتواجد البطاقة الجامعية لكل طالب داخل اللجان، وأكد على الطلاب أن الغش أو الشروع فى الغش يتم تحويل صاحبه لمجلس تأديب، مما قد يتسبب فى حرمانه من الدراسة مدة فصل دراسى كامل، مشيرا إلى أنه تم التدريب على شكل الورقة اﻹمتحانية، وأكد أنه قام فى ذلك قام بالتنسيق مع أعضاء هيئة التدريس فى وضع الأسئلة الامتحانية.