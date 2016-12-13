الإسكندرية تعلن الطوارئ لمواجهة "النوة"

الإسكندرية جاكلين منير

أمر اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برفع حالة الاستعداد والطوارئ، فى جميع الأجهزة التنفيذية، لمواجهة النوة الحالية، التى بدأت فى الصباح الباكر من اليوم، وتستمر لعدة أيام، مؤكدا جاهزية غرفة عمليات المحافظة، وانعقادها بشكل دائم ومستمر حتى الانتهاء من النوة لاستقبال جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع، ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتحقيق السيولة المرورية بجميع شوارع الثغر.

وأعلن فرحات، أنه تم الدفع بسيارات الشفط ومعدات الصرف اللازمة وتمركزها بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة على مستوى المحافظة، وذلك للتدخل اللحظى لتصريف أى تجمعات للمياه، مؤكدا أن المحافظة تعمل بأقصى جهدها لمواجهة أى أزمة فى تصريف تراكمات مياه الأمطار، وأنه بالفعل تم حصر جميع النقاط الساخنة بالمحافظة التى حدثت فيها تراكمات خلال النوة الماضية، خاصة منطقتى طوسون، وأبى قير، لانخفاض سطح الأرض عن المعدل الطبيعى بهذه المنطقتين، وتم وضع حلول عاجلة وفورية، وتمركز عربات شفط بهما لتفادى أى تجمعات مياه.

أكد المحافظ، أنه كلف المسئولين بالصرف الصحى والأحياء، بأن تكون الإجراءات الاستباقية الموضوعة لمواجهة النوة الحالية مستعدة لاستيعاب كميات أكبر من ذلك المعدل الذى تم التعامل معه خلال النوة الماضية، وأن يوضع فى الاعتبار احتمال زيادة فترة توقيت هطول الأمطار، وكلف رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بالتواجد الميدانى فى المناطق الحيوية، للتأكد المستمر من جاهزية وتأهب جميع محطات الرفع و الطلمبات ومعدات الصرف ومولدات الكهرباء لكل محطات الرفع لحين الانتهاء من موسم الشتاء لمواجهة أى احتمالات طارئة أثناء النوات الشديدة، والاستمرار فى متابعة تطهير الشنايش بصفة دورية، كما كلف المحافظ إدارتى الرصد البيئى والمتابعة بالمحافظة بوضع جميع طاقتهما من أفراد ومعدات للانتشار والتمركز على مستوى المحافظة، وخاصة الأماكن الساخنة لرصد أى ملاحظات، وما يستجد على أرض الواقع خلال النوات القادمة.

وطالب المحافظ المواطنين بالمشاركة المجتمعية الفعالة مع الأجهزة التنفيذية لرصد أى مشاكل خاصة بتجمعات الأمطار، والتبليغ عنها فورا مؤكدا أننا جميعا نعمل فى صالح الوطن.

كان فرحات قد عقد اجتماعا موسعا عقب انتهاء النوة الماضية لمناقشة تبعات موجة الأمطار التى شهدتها المحافظة، والوقوف على أهم المعوقات التى تم رصدها والتدابير المقترحة لتلافى عواقب النوات القادمة، للوصول إلى أعلى المستويات وتقديم أفضل الخدمات للمواطن السكندرى، وأكد أن المحافظة لم تشهد أى أزمات لتصريف تراكمات الأمطار، مثل ما حدث فى العام الماضى، وكانت الأمور تسير بشكل جيد وطبيعى خلال النوة الماضية.

يذكر أن محافظة الإسكندرية تعاملت مع إجمالى تصرفات مياه خلال النوة الماضية وبلغت 2850000 متر مكعب من المياه وذلك خلال الفترة من الساعة 7 مساء الأربعاء 30 نوفمبر 2016م، حتى الساعة 8 مساء الخميس 1 ديسمبر 2016م، وذلك من خلال منظومة الصرف الصحى وهو ما يمثل نسبة 70 % كمية إضافية من المياه على ما تستقبله من محطات المعالجة من تصرفات .