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بالصور.. ضبط عاملين بحوزتهما 305 طربة حشيش بالإسماعيلية

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بالصور.. ضبط عاملين بحوزتهما 305 طربة حشيش بالإسماعيلية بالصور.. ضبط عاملين بحوزتهما 305 طربة حشيش بالإسماعيلية

>الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المخدرات ومباحث مركز فايد من القبض على عاملين بحوزتهما 305 طربة حشيش بقصد الاتجار.

 

كان اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء ابراهيم سلامة مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط مباحث المخدرات ومباحث مركز فايد، بقيام كل من المتهم "أحمد .س .م " مواليد 1992 عامل ومقيم راس سدر جنوب سيناء والمتهم "سلامة .س .ص" مواليد 1981 عامل  بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع، خاصة مخدر الحشيش مستخدمين السيارة رقم (ط ج ه 1634 ) نقل جنوب سيناء فى تجارتهم المحرمة.

 

تم إعداد عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة للقبض على المتهمين ومابحوزتهما من مخدرات، وتمكن المقدم أحمد الصغير، رئيس مباحث المخدرات، والرائد أحمد عبدالله رئيس مباحث مركز فايد، ومعاونيه من القبض على المتهمين المتحرى عنهما وبحوزتهما 305 طربة حشيش وزنت مايقرب من 31 كيلو جرام ومبلغ مالى.

 

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررالمحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 

 

 

 

 


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