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عبد الرحيم على: المجلس الثورى الإخوانى أصدر بيانا ضد الكنيسة قبل 5 أيام من التفجير

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عبد الرحيم على: المجلس الثورى الإخوانى أصدر بيانا ضد الكنيسة قبل 5 أيام من التفجير عبد الرحيم على: المجلس الثورى الإخوانى أصدر بيانا ضد الكنيسة قبل 5 أيام من التفجير

>كتب أحمد عبد الرحمن

عرض الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، خلال لقائه ببرنامج على هوى مع الإعلامي خالد صلاح، بيان ما يسمى "المجلس الثورى" التابع للإخوان، الصادر يوم 5 ديسمبر يتحدث فيه عن أن هدف المجلس الثورى هو القضاء على ما وصفه بالاحتكار الذى تمارسه إدارة الكنيسة الأرثوذكسية ممثلة فى البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على معظم مسيحيى مصر حتى تعود مصر لشعبها، على حد قولهم.

وأضاف عبد الرحيم على، خلال لقائه ببرنامج "على هوى مصر"، على فضائية "النهار one"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن العمليات الإرهابية بدأت بالتغيير النوعى لدى الإخوان من اعتماد حالة السلمية لاعتماد حالة الثورية "القتالية"، مشيراً إلى أن الحادث بدأ عندما سافر أحد أعضاء التنظيم لقطر والتقى بمجموعات إخوانية وأعضاء المجلس هناك، والذى يقود العمل المسلح فى العالم.

 

وأشار إلى أن "المجلس الثورى"، يعمل من الدوحة وتركيا ويخدّم عليه آيات عرابى المسئول الإعلامى، وهيثم خليل المسئول القانونى، وعمرو دراج المسئول السياسى، وهم من زاروا الكونجرس الأمريكى والاتحاد الأوروبى.

 

 


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