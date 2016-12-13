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20 دقيقة.. تعادل سلبى بين الزمالك وبتروجت

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20 دقيقة.. تعادل سلبى بين الزمالك وبتروجت 20 دقيقة.. تعادل سلبى بين الزمالك وبتروجت

>كتب حسام الحاج

سيطر التعادل السلبى فى أول 20 دقيقة من مباراة الزمالك وبتروجت المقامة بينهما حاليًا على ملعب بتروسبورت فى الجولة الـ15 من مسابقة الدورى الممتاز.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: أحمد الشناوي فى حراسة المرمى، محمد ناصف وعلى جبر ومحمود حمدى وأسامة إبراهيم فى خط الدفاع، طارق حامد ومعروف يوسف وصلاح ريكو وشيكابالا فى خط الوسط، ستانلى ومايوكا فى خط الهجوم.

بداية متوسطة من كلا الفريقين بلا خطورة  تذكر على المرمى وتحديدًا فى الدقيقة 12 من عمر المباراة كاد مصطفى شبيطة لاعب بتروجت ان يباغت مرمى الشناوى حارس مرمى الزمالك ولكنها مرت بسلام بجوار القائم الأيسر.

 


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