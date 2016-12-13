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تونس تترشح مجددا لرئاسة الهيئة العربية للطاقة الذرية

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تونس تترشح مجددا لرئاسة الهيئة العربية للطاقة الذرية تونس تترشح مجددا لرئاسة الهيئة العربية للطاقة الذرية

>أ ش أ

قدمت تونس طلب ترشحها مجددا لرئاسة الهيئة العربية للطاقة الذرية، وفق ما أكده مدير الهيئة عبد المجيد محجوب على هامش افتتاح أعمال الدورة العادية الثامنة والخمسين للمجلس التنفيذى للهيئة اليوم "الثلاثاء" فى مدينة الحمامات.

ونقلت وكالة أنباء تونس أفريقيا"وات" عن محجوب، الذى رأس الهيئة العربية للطاقة الذرية لدورتين متتاليتين، قوله أن "الدورة الحالية، التى تستمر إلى يوم الجمعة المقبل، ستشهد انتخاب مدير عام جديد للهيئة لفترة قادمة مدتها أربع سنوات"، مشيرا إلى أن المرشحين لهذا المنصب هما سالم الحامدى من تونس ورياض البيطار من الأردن.

ويتضمن برنامج هذه الدورة تقييما لعمل الهيئة خلال الستة أشهر الفارطة، فضلا عن وضع البرنامج السنوى لسنة 2017.

 


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