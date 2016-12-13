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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13/12/2016 في جميع البنوك في مصر

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اليوم، استبعد محللون إلى أن سعر الصرف سوف لن يتأثر بالأحداث الإرهابية الأخيرة في ، لا سيما تفجير القديس بطرس وكنيسة القديس بول يوم الأحد.

وقال المصرفي، تامر يوسف، أن تأثير الأحداث الإرهابية من المرجح أن يكون فاعلا على قطاع السياحة، وبالتالي على عائدات النقد الأجنبي، ومع ذلك، السياحة، تكافح بالفعل، والبنوك لا تعتمد على هذا القطاع  من أجل العملة الصعبة” واضاف، “إن سعر الصرف لن يتأثر بهذه الأحداث.”

وأشار إلى أن العملة الصعبة الأجنبية المتاحة قد تزايد في البنوك، حيث ارتفع سعر الصرف إلى 18 جنيه.

وشدد على أن الحفاظ على معدل ما بين 17- 18 جنيه في البنوك، قد يجعل أن يكون هناك حاجة للحفاظ على تدفق العملات الأجنبية لدى البنوك وتغطية الطلب.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13/12/2016  في جميع البنوك الرسمية والعاملة في مصر:

يوضح الجدول التالي الدولار الأمريكي بالجنيه المصري في جميع البنوك في مصر حسب آخر تحديث لهذا اليوم:

السوق السوداء سجلت أسعار صرف الدولار فيها،  متراوحة ما بين 18.05 و 18.15 جنيه للشراء، أما البيع فقد تراوح ما بين 18.20 و 18.50 جنيه

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