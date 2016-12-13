رغوة الحلاقة بديلاً لمزيل المكياج خدعة خطيرة

انتشرت فيديوهات الجمال بكثافة على انستقرام ويوتيوب، حتى أصبحت المدونات مرجعاً للكثير من السيدات في النصائح والابتكارات الجديدة. لكن، هل يمكن تصديق كل هذه الخدع؟ آخر هذه الخدع كانت طريقة استخدام كريم الحلاقة، والتي لم تكن يوماً موجودة. هناك عالم كامل من الحلول والاختبارات الجمالية المتاحة من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية وغالبيتها مصنوعة من منتجات بسيطة متوفرة في منزلك.

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على سبيل المثال، النجمة ماريا ييغر Maria Yeager، قامت بنشر فيديو غير تقليدي تشرح فيه عن كيفية استخدام كريم حلاقة الرجال كمزيل مكياج مؤقت. وهذه الخدعة تعتبر مفيدة وفعالة جداً في حال نسيت شراء مزيل المكياج. في هذه الحالة، يمكنك استخدام كريم الحلاقة كونه أقرب ما يكون إلى المطهر. ولكن، ما مخاطر هذه الخدعة؟

حصد الفيديو التعليمي الذي نشرته Yeagerعلى انستقرام نسبة مشاهدة تخطت 450،000. البعض اعتبره شيئاً من الغباء والسخافة فيما رأى آخرون أن كريم الحلاقة هو وسيلة مثل أي وسيلة أخرى، فإذا كان باستطاعة الناس استخدام زيت الأطفال فلماذا لا يستطيعون الاستعانةبكريم الحلاقة لإزالة المكياج، وبالتالي عدم إنفاق المال على مزيلات المكياج.

مع ذلك، هناك بعض السلبيات الخطيرة لاستخدام كريم الحلاقة كمزيل للمكياج. وفقاًلطبيب الأمراض الجلدية في مدينة نيويورك سيجال شاه Sejal Shah، كريم الحلاقة قد يبدو خياراً جيداً لأنه أصلاً مخصص للوجه. ولكن، بعد النظر إلى قائمة المكونات، حدد شاه مجموعة من المكونات القاسية: فهو يحتوي بتركيبته على الحامض الدهني، إيثانول أمين الثلاثي، أوليات غليسيريل، وايزوبيوتين.

وبما أن الجلد حول العينين حساس جداً، فإن استخدام كريم الحلاقة في هذه المنطقة سيكون قاسياً جداً. حتى أن الرجال عادة عند استخدام كريم الحلاقة لا يقتربون من هذه المنطقة.

من مخاطر استخدام كريم الحلاقة على الوجه:

البشرة قد تصبح جافة، مقشرة وحمراء.

تتعرض العيون للحساسية الشديدة.

البشرة الدهنية ستنتج المزيد من الزيوت.

وإذا كنت عرضة لحب الشباب، فهذه الخدعة قد تتسبب بازديادها.

على الرغم من أن استخدام كريم الحلاقة كمزيل للمكياج لديه بعض السلبيات إلا أن هذه الخدعة ليست للاستعمال الدائم، يمكن تطبيقها فقط في الحالات الطارئة إذ لم يكن مزيل المكياج متوفراً لديك، إذ تبقى هذه الخدعة أفضل من النوم من دون إزالة المكياج. في حال كانت بشرتك حساسة ومزيل المكياج ليس متوفراً لديك، يمكنك اللجوء لاستعمال مناشف التطهير المزيلة للمكياج لإزالة الأوساخ والملوثات.