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عالم مصرى بالخارج: مؤتمر "مصر تستطيع" أمل الدولة لعرض الخبرات والتجارب

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عالم مصرى بالخارج: مؤتمر "مصر تستطيع" أمل الدولة لعرض الخبرات والتجارب عالم مصرى بالخارج: مؤتمر "مصر تستطيع" أمل الدولة لعرض الخبرات والتجارب

>كتب وائل ربيعى – محمود راغب – عماد عرفة

قال المهندس تامر الجوهرى، أحد العلماء المشاركين فى مؤتمر" تستطيع" المقام فى مدينة الغردقة، إن المؤتمر يمثل أمل لمصر من خلال عرض خبرات وتجارب العلماء بالخارج ومحاول تطبيقها أو تطبيق جزء منها، مضيفا: "نحتاج لجهود كبيرة لتحقيق لو جزء صغير من هذه الخبرات، وهناك أوراق عمل وبحث تساهم فى تنمية الدولة".

 

وأضاف الجوهرى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"،أن الدورالأكبر يقع على عاتق الدولة فى تفعيل هذا الكلام والتواصل مع العلماء للاستفادة من خبراتهم الكبيرة فى المجالات العاملين بها، قائلا: "نريد مصر تستطيع أن يكون مؤتمر عشان يكمل وليس مؤتمر ويخلص".

 

وأكد أنهم سيتواصلون مع المسئولين ويطرحون الأفكار وآليات التنفيذ، وأن هؤلاء المسئولين عليهم الخطوة الإيجابية فى التكملة والنظر فيما ينفع أم لا، مؤكدا أن مصر لديها إمكانيات هائلة وعقول ممتازة، قائلا: "فخورين بالعقول المصرية بالخارج ومفيش حاجة تمنعنا من إننا نكون زيهم بره والأمر يحتاج إلى إرادة وعمل جاد".

 

 


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