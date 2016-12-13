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مندوب روسيا بالأمم المتحدة يرد على الهجوم الأمريكى: تذكروا ما قمتم به قبل الوعظ

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مندوب روسيا بالأمم المتحدة يرد على الهجوم الأمريكى: تذكروا ما قمتم به قبل الوعظ مندوب روسيا بالأمم المتحدة يرد على الهجوم الأمريكى: تذكروا ما قمتم به قبل الوعظ

>كتب إبراهيم حسان

أعرب فيتالى تشوركين مندوب روسيا فى الأمم المتحدة عن استيائه من الهجوم على روسيا بجلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن الأزمة السورية، واتهام روسيا بارتكاب المجازر هناك بمشاركة نظام بشار الأسد.

 

وقال مندوب روسيا خلال الجلسة إنه لا يمكن أن يكون الأمين العام للأمم المتحدة أداة للتضليل، فيما وجه حديثة لمندوبة الولايات المتحدة قائلًا "تذكروا ما قامت به بلادكم وبعد يمكنكم أن تتخذوا موقف الواعظ"، مشيرا إلى أن المسلحين فى شرق حلب يسيطرون على مساحة 3 آلاف كم متر فقط.

                              

وأوضح مندوب روسيا فى الأمم المتحدة أن أكثر من 100 ألف شخص تم إجلاؤهم من شرقى حلب بينهم 40 ألف طفل، مشيرا إلى أن القوات السورية باتت تسيطر على 90% من حلب.


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