طنطا يسابق الزمن لتجهيز المصابين قبل موقعة دجلة

دخل الجهاز الطبى لنادى طنطا فى سباق مع الزمن من أجل تجهيز رضا العزب الجناح الأيمن للفريق وذلك من أجل اللحاق بمباراة وادى دجلة والمقرر لها الخامسة من مساء الغد.

وخضع اللاعب لجلسات علاج مكثفة من جانب الجهاز الطبى لفريق طنطا من أجل تجهيزه لمباراة الغد فى الوقت الذى بدأ فيه الجهاز الطبى للفريق بقيادة خالد عيد فى تجهيز هانى عادل الجناح الأيمن للفريق ليكون بديلاً للعزب فى حالة عدم قدرة الجهاز الطبى على تجهيز اللاعب لمباراة الغد.

كما سيخضع حسين حلمى لاعب خط وسط طنطا لاختبار طبى من أجل تحديد مدى إمكانية اللحاق بمباراة دجلة عقب إصابته فى مباراة النصر للتعدين التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق السبت الماضى باستاد نادى طنطا.