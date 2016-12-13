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أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 13/12/2016..أخطر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن القلعة الحمراء

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أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 13/12/2016..أخطر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن القلعة الحمراء أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 13/12/2016..أخطر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن القلعة الحمراء

>كتب فتحى الشافعى ومحمد عراقى

شهد النادى الأهلي اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار المهمة والتي يعد أبرزها نشر اليوم السابع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن فترة ولاية المجلس السابق برئاسة حسن حمدي.

 

 

 

طالب الأثيوبي صلاح الدين سعيدو، مهاجم الأهلي السابق، إدارة القلعة الحمراء بتسديد مستحقاته المتأخرة والتى تُقدّر بـ70 ألف دولار  لم يحصل عليها منذ فسخ عقده مع النادي.

 

 

 

اتفق اللواء شرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، مع ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على تخصيص بطاقات لحضور مباريات الأهلي والمصري المقرر لها الأحد المقبل بالجولة الـ16 للدوري وإلغاء نظام الكشوف.

 

 

 

قرر مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود طاهر مُقاطعة مباراة الفريق أمام المصرى البورسعيدى المُقرر لها يوم الأحد القادم بالجولة الـ16 لمسابقة الدورى الممتاز على ملعب برج العرب.

 

 

 

يعتمد مجلس إدارة النادى الأهلى، خلال اجتماعه المقرر له مساء غدا "الأربعاء"، لائحة قطاع الناشئين الجديدة تمهيدا لبدء العمل بها فى الفترة القادمة.

 

 

 

عقد محمود طاهر رئيس النادى الأهلى جلسة عصر اليوم، الثلاثاء، مع محمد عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة لمناقشة عدة أمور خاصة بالنادى، منها ملف الاستبدال الذى يرغب الأهلى تنفيذه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

 

 

جددت 3 أندية سويسرية وناديان من البرتغالى رغبتها فى ضم محمد هانى ظهير أيمن فريق الأهلى خلال انتقالات يناير الشتوية المقبلة.

 

 

 

حصل "اليوم السابع" على صورة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته حول بعض الأمور المالية بالنادى الأهلى خلال السنوات الماضية منها أعوام 2010/2011 و2011/2012 و2012/2013 والتى كان يُدير النادى فيها المجلس السابق برئاسة حسن حمدى ونائبه محمود الخطيب.


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