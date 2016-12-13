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تخصيص 4 مليون جنيه لتعزيز بند التغذية المدرسية بالوادى الجديد

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تخصيص 4 مليون جنيه لتعزيز بند التغذية المدرسية بالوادى الجديد تخصيص 4 مليون جنيه لتعزيز بند التغذية المدرسية بالوادى الجديد

>الوادى الجديد _ ماهر أبو نور

قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " انه تم التنسيق مع وزارة المالية لتعزيز بند التغذية المدرسية بمبلغ 4 مليون جنيه لاسـتكمال صرف التغذية حتى نهاية العام الدراسي الحالي وذلك بعد ان تم التعاقد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع لصرف الوجبات الغذائية للتلاميذ بمبلغ 11 مليون و970 الف جنية لمدة شهرين  وذلك في اطـار ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بمشروع التغذية المدرسية بما يحقق خطة الدولة في تحسين الأوضاع الغذائية للتلاميذ.

وفى سياق متصل اضاف عشماوى انه تم حصر احتياجات المحافظة الضرورية من المدارس بكافة المراحل التعليمية في المناطق والقرى والتوابع المحرومة باجمالى 32 مدرسة كما تم تنفيذ جميع أعمال الصيانة البسيطة والشاملة ودرء الخطورة لمدارس المحافظة طبقاً للخطة المعتمدة لذلك بنسبة 100% كما تم انشاء 28  سور بمدارس المحافظة بإجمالى تكلفة 30 مليون جنية واجراء صيانة بسيطة وشاملة فى 180مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 26 مليون جنية.

  


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