أوروبا: لا أموال لإعادة بناء سوريا إذا لم يكن هناك دور للمعارضة

رويترز

ذكرت مسودة بيان مشترك لزعماء الاتحاد الأوروبى الثمانية والعشرين أن الاتحاد لن يساهم ماليا فى إعادة بناء سوريا بعد الحرب إذا لم تترك موسكو ودمشق مكانا فى المستقبل للمعارضة السورية.

وتقصف القوات السورية وحلفاؤها الروس والإيرانيون مقاتلى المعارضة ومنهم مقاتلون مدعومون من الغرب وتركيا فى حلب أكبر معاقلهم الحضرية. وفر الآلاف من المدنيين اليوم الثلاثاء من المدينة بينما باتت هزيمة المعارضة وشيكة.

وستكون سيطرة الحكومة السورية على كامل حلب أكبر انتصار لقواتها حتى الآن فى الصراع المستعر منذ نحو ستة أعوام والذى أودى بحياة أكثر من 300 ألف شخص.

ولكن حتى فى حال هزيمة المعارضة يقول الاتحاد الأوروبى أنه لا يمكن بقاء أى اتفاق للسلام فى سوريا إذ ستواجه دمشق سنوات من حرب العصابات وإن البلد قد يتداعى إذا لم يجر توزيع السلطة وإن لم تحصل المعارضة على دور.

وجاء فى مسودة بيان أعدت لاجتماع زعماء الاتحاد يوم الخميس فى بروكسل واطلعت عليها رويترز "سيقدم الاتحاد الأوروبى دعما لإعادة بناء سوريا بمجرد أن يحدث انتقال سياسى ثابت وموثوق به."

والاتحاد الأوروبى هو أكبر مانح للمعونات فى العالم وقد قال كل من البنك الدولى والأمم المتحدة أن إعادة إعمار سوريا سيتكلف مليارات وهو مبلغ يتعذر على روسيا أن تتحمله بمفردها.

وقال دبلوماسى فرنسى كبير "من غير الوارد تمويل سوريا وهى تحت سيطرة الأسد... الاتحاد الأوروبى وفرنسا لن يدفعا من أجل الروس... لن ندفع من أجل سلام كاذب."

وتابع "هذه واحدة من أدواتنا القليلة للضغط على الروس."

وتقول مصادر أن مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيدريكا موجيرينى تنقل منذ أسابيع هذه الرسالة إلى لاعبين إقليميين فى الشرق الأوسط بعضهم يخوض حروبا بالوكالة فى سوريا.

وألمح الاتحاد بالفعل إلى أنه سيضغط من أجل فرض المزيد من العقوبات على دمشق لكنه غير مستعد لفرض أى منها على روسيا بسبب الحرب فى سوريا.

وقال مسؤول بالاتحاد "دأب الاتحاد الأوروبى على الاضطلاع بدور فى إعادة البناء. لكن إذا أوجدوا هذا الوحش هناك فلن ندفع من أجله. ستكون هذه مسؤوليتهم" وذلك فى إشارة إلى دمشق وموسكو وحلفائهما فى الحرب.