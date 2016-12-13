المستشارة الألمانية تعزى السيسى وتعلن تضامن بلادها مع مصر ضد الإرهاب

كتب محمد الجالى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، والتى أعربت عن خالص تعازى ألمانيا، حكومةً وشعباً، في ضحايا الحادث الارهابى الغاشم الذى تعرضت له الكنيسة البطرسية أول أمس، مُعربةً عن مواساتها لأسر الضحايا.

وأكدت المستشارة الألمانية، خلال الاتصال، تضامن بلادها مع مصر في مواجهة الإرهاب، كما أكدت حرص "برلين" على مواصلة تعزيز العلاقات مع القاهرة فى مختلف المجالات فى ضوء ما يجمع بين البلدين من أواصر تعاون ممتدة.

من جانبه، أعرب الرئيس عن عميق تقديره للمستشارة الألمانية على مواساتها الصادقة، مؤكداً على ما يربط بين البلدين من علاقات سياسية واقتصادية متميزة، وحرص مصر على تطوير التعاون مع ألمانيا في مختلف القطاعات.

كما أكد الرئيس أن الشخصية الألمانية تتمتع باحترام وتقدير كبير لدي الشعب المصرى، معرباً عن تطلعه لمواصلة التشاور والتعاون مع المستشارة الألمانية حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تناول الاتصال عددا من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، وسبل تطوير وتنمية هذه العلاقات خلال الفترة القادمة.