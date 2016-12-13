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بالصور.. مطرانية البحيرة تنظم عزاء جماعيا لضحايا الكنيسة البطرسية

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بالصور.. مطرانية البحيرة تنظم عزاء جماعيا لضحايا الكنيسة البطرسية بالصور.. مطرانية البحيرة تنظم عزاء جماعيا لضحايا الكنيسة البطرسية

>البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

نظمت مطرانية البحيرة بدمنهور قبل قليل عزاء جماعيا لتلقى واجب العزاء فى شهداء الكنيسة البطرسية، بحضور نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الشمالية وأعضاء المجلس الملى بالبحيرة.

شارك فى العزاء محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان واللواء هشام فاضل مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، ومدير الأمن اللواء علاء الدين شوقى ومدير المباحث اللواء محمد خريصة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، كما شارك فى العزاء اللواء دكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق.

 


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