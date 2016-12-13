وكالة روسية: نظام البصمة البيومترية بمطار القاهرة جاهز للعمل

كتب مؤمن مختار

أعلنت وكالة الأنباء الروسية "نوفستى" أن نظام البصمة البيومترية للموظفين بمطار القاهرة الدولى جاهز للعمل، فى جميع صالات المطار.

وأوضح مصدر لوكالة الأنباء الروسية فى المطار أن جميع الصالات بما فى ذلك صالات الوصول والمغادرة وقاعات الأمتعة والبضائع، يعمل فيها نظام البصمة، إذ يعمل هذا النظام على تحديد هوية الموظف بالبصمة وشبكية العين.

فى الوقت نفسه، أشار المصدر إلى أن هذا النظام لا يشمل جميع العاملين، حيث لا يتضمن بعض الفنيين.

يذكر أن الشروط الرئيسية للجانب الروسى لاستئناف الرحلات الجوية مع مصر هو تركيب أجهزة وأنظمة البصمة البيومترية للتعرف على هوية العاملين فى المطار.