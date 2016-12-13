خطأ يقوم به معظم الأشخاص أثناء الصلاة يتسبب في إبطالها….تعرف عليه وإحذر فعله”فيديو”

شيماء مصطفى

مما لا شك فيه أن الصلاة عماد الدين، وركن من أركان الإسلام، وتعتبر الصلاة أول عبادة يحاسب عليها المسلم يوم القيامة، فإن صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، لذلك يجب أن نتجنب أي خطأ يتسبب في إفساد الصلاة.

ومن أبرز الأخطاء الشائعة التي يقوم بها بعض المصلين والذي يتسبب في إبطال الصلاة وإفسادها، هو الصلاة بدون تحريك الشفتين، حيث يقوم بعض الأشخاص بالصلاة وقراءة القرآن بدون أن يقوموا بتحريك الشفتين، ولكنهم يجهلوا أن هذا لا يعتبر قراءة، وأن صلاتهم باطلة ولا تصح.

فقد قال الإمام مالك عن عدم تحريك الشفاه أثناء الصلاة وقراءة القرآن، أنها لا تعتبر قراءة، لأن القراءة لابد لها من تحريك اللسان، كماقال ابن عثيمين أن عدم تحريك اللسان في الصلاة، لا تصح الصلاة، وذلك الإنسان يكون قد قرأ بقلبه وليس بلسانه، وهذا غير صحيح في الصلاة، لذلك يجب تجنب الوقوع في هذا الخطأ.

شبكةعيونالإخبارية

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