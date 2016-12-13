الشوط الأول.. المصرى يتعادل مع الاتحاد سلبيا

كتب أحمد طارق

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى، فى المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وشهد اللقاء سيطرة واستحواذ من فريق المصرى، الذى أهدر أكثر من فرصة، جاءت أبرزها فى الدقيقة 10 بتسديدة صاروخية من أحمد شكرى ارتطمت بالعارضة.

وتلقى فى الدقيقة 12 أحمد سالم صافى لاعب المصرى، البطاقة الصفراء لعرقلة لاعب الاتحاد السكندرى، وانفرد أحمد جمعة مهاجم المصرى بمرمى الهانى سليمان فى الدقيقة 24 إلا أن الحارس نجح فى التصدى لها، وحصل المصرى على 5 ركنيات فى الشوط الأول، بينما حصل الإتحاد على ركنية واحدة.