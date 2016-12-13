أخبار عاجلة

الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحبظ محاولة تفجير لمستشفى 57357 -
8 الصبح - حلقة عن تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر فى مواجهة الإرهاب - حلقة 11-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل -
رئيس الأركان يبحث مع قائد الجيش الزامبي زيادة التعاون العسكري بين البلدين -
عبدالعال بعد فرض "الطوارئ": يجب تطبيق كل ما هو استثنائي.. وعلى الصحافة الحذر -
رسمياً: السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية لتلك الأسباب -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " ملوك الأرض " -
ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي -
توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية -
وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الشوط الأول.. المصرى يتعادل مع الاتحاد سلبيا

Google+ Print
الشوط الأول.. المصرى يتعادل مع الاتحاد سلبيا الشوط الأول.. المصرى يتعادل مع الاتحاد سلبيا

>كتب أحمد طارق

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى، فى المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

 

وشهد اللقاء سيطرة واستحواذ من فريق المصرى، الذى أهدر أكثر من فرصة، جاءت أبرزها فى الدقيقة 10 بتسديدة صاروخية من أحمد شكرى ارتطمت بالعارضة.

 

وتلقى فى الدقيقة 12 أحمد سالم صافى لاعب المصرى، البطاقة الصفراء لعرقلة لاعب الاتحاد السكندرى، وانفرد أحمد جمعة مهاجم المصرى بمرمى الهانى سليمان فى الدقيقة 24 إلا أن الحارس نجح فى التصدى لها، وحصل المصرى على 5 ركنيات فى الشوط الأول، بينما حصل الإتحاد على ركنية واحدة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365