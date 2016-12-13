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مايوكا وستانلى يقودان هجوم الزمالك أمام بتروجت

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مايوكا وستانلى يقودان هجوم الزمالك أمام بتروجت مايوكا وستانلى يقودان هجوم الزمالك أمام بتروجت

>كتب أحمد توفيق

أعلن الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة محمد حلمى، عن التشكيل الذى سيخوض به الفريق مباراة بتروجت المقرر انطلاقها فى الثامنة والنصف مساء اليوم على ملعب بتروسبورت فى الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالى: أحمد الشناوي فى حراسة المرمى، محمد ناصف وعلى جبر ومحمود حمدى وأسامة إبراهيم فى خط الدفاع، طارق حامد ومعروف يوسف وصلاح ريكو وشيكابالا فى خط الوسط، ستانلى ومايوكا فى خط الهجوم.

بينما يتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كلا من: عمر صلاح وإبراهيم صلاح وشوقى السعيد، ومحمد إبراهيم وأحمد رفعت وأيمن حفنى وباسم مرسى.


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