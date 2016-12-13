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الرئيس السودانى يدعو حملة السلاح إلى الجنوح للسلام

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الرئيس السودانى يدعو حملة السلاح إلى الجنوح للسلام الرئيس السودانى يدعو حملة السلاح إلى الجنوح للسلام

>أ ش أ

جدد الرئيس السودانى، عمر البشير، اليوم الثلاثاء، دعوته للممانعين للحوار وحملة السلاح، إلى الجنوح للسلام والمشاركة فى العملية السياسية السلمية، واللحاق بركب الحوار، وعدم إضاعة الفرصة، مؤكدًا أن البلاد تحتاج إلى سواعد أبنائها جميعًا من أجل السلام والاستقرار.

وقال البشير، خلال مخاطبته حفل تخريج دورتى الدفاع الوطنى رقم 28، والحرب العليا رقم 16، بالأكاديمية العسكرية العليا، أن المشاركة الواسعة لأبناء السودان من الأطياف السياسية والمجتمعية كافة فى الحوار الوطنى وتوقيعهم على الوثيقة الوطنية، دليل على توحدهم والمضى نحو توافق وطنى شامل.

وأكد البشير أن القوات المسلحة تمضى فى مشوارها التدريبى من أجل التأهيل على الأصعدة كافة والاستمرار فى تحسين المناهج الدفاعية، مشيرًا إلى أن ختام التدريبات فى منطقة "المعاقيل" كان شاهدًا على توجهات القوات المسلحة لمرحلة جديدة فى تطوير منظومات الجيش القتالية.

ولفت البشير، إلى أن الصراعات التى انتشرت فى المحيطين الإقليمى والدولى، تستدعى رعاية المصالح الاستراتيجية ومدافعة الأعداء، مؤكدًا أن الدولة جاهزة لضرب أشكال المهددات كافة، من قبل الأعداء والمتربصين.


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