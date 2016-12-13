شوقى غريب: راض عن أداء الإنتاج أمام سموحة وكان بمقدورنا تحقيق الفوز

كتب هيثم عويس

أكد شوقى غريب، المدير الفنى للإنتاج الحربى، رضاه بالتعادل الإيجابى الذى حققه فريقه أمام سموحة بهدف لمثله فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد الجيش ببرج العرب، ضمن فعاليات الأسبوع الخامس عشر للدورى.

وأضاف غريب لـ"on sport" أن فريقه كان بإمكانه تحقيق الثلاث نقاط إذا التزم اللاعبون بتعليماته فى اللحظات الأخيرة من اللقاء، خاصة أنه أعطى تعليماته لجهازه المعاون بضرورة إيقاف ظهيرى الجنب فى مركزيهما وعدم التقدم، خاصة أنه كان يعلم خطورة لاعبى سموحة من الأجناب.

وأشار المدير الفنى للفريق العسكرى إلى أن المباراة شهدت كفاحا شريفا بين اللاعبين من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط، خاصة فى الشوط الأول الذى أضاع فيه اللاعبون العديد من الفرص السهلة، مختتما حديثه بقناعته باقتسام نقاط المباراة، لاسيما وأنه جاء أمام احد الفرق التى تنافس على درع الدورى.