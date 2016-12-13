أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل -
رئيس الأركان يبحث مع قائد الجيش الزامبي زيادة التعاون العسكري بين البلدين -
عبدالعال بعد فرض "الطوارئ": يجب تطبيق كل ما هو استثنائي.. وعلى الصحافة الحذر -
رسمياً: السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية لتلك الأسباب -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " ملوك الأرض " -
ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي -
توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية -
وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء -
سيد محمود يعلن استقالته من رئاسة تحرير «القاهرة» -
رسميًا.. البرلمان يوافق على فرض الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

شوقى غريب: راض عن أداء الإنتاج أمام سموحة وكان بمقدورنا تحقيق الفوز

Google+ Print
شوقى غريب: راض عن أداء الإنتاج أمام سموحة وكان بمقدورنا تحقيق الفوز شوقى غريب: راض عن أداء الإنتاج أمام سموحة وكان بمقدورنا تحقيق الفوز

>كتب هيثم عويس

أكد شوقى غريب، المدير الفنى للإنتاج الحربى، رضاه بالتعادل الإيجابى الذى حققه فريقه أمام سموحة بهدف لمثله فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد الجيش ببرج العرب، ضمن فعاليات الأسبوع الخامس عشر للدورى.

وأضاف غريب لـ"on sport" أن فريقه كان بإمكانه تحقيق الثلاث نقاط إذا التزم اللاعبون بتعليماته فى اللحظات الأخيرة من اللقاء، خاصة أنه أعطى تعليماته لجهازه المعاون بضرورة إيقاف ظهيرى الجنب فى مركزيهما وعدم التقدم، خاصة أنه كان يعلم خطورة لاعبى سموحة من الأجناب.

وأشار المدير الفنى للفريق العسكرى إلى أن المباراة شهدت كفاحا شريفا بين اللاعبين من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط، خاصة فى الشوط الأول الذى أضاع فيه اللاعبون العديد من الفرص السهلة، مختتما حديثه بقناعته باقتسام نقاط المباراة، لاسيما وأنه جاء أمام احد الفرق التى تنافس على درع الدورى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365