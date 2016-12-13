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مدرب الطلائع: استحواذ المقاصة "غير إيجابى" ولا نستحق الخسارة

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مدرب الطلائع: استحواذ المقاصة "غير إيجابى" ولا نستحق الخسارة مدرب الطلائع: استحواذ المقاصة "غير إيجابى" ولا نستحق الخسارة

>كتب أحمد طارق

أكد أحمد سامى، المدير الفنى طلائع الجيش، أن غياب عدد كبير من عناصر الفريق الأساسية أثر بالسلب على الأداء خلال مواجهة المقاصة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على استاد اليوم، وانتهت بفوز المقاصة بهدف دون رد.

 

أوضح مدرب الطلائع، خلال تصريحاته لأون سبورت، أن نسبة استحواذ المقاصة فى الشوط الثانى كانت كبيرة إلا أنها بدون إيجابية أو خطورة على مرمى الطلائع، مشيرًا إلى أن طرد أحمد عيد عبد الملك أثر أيضًا على الأداء، لافتًا إلى أنه لم يرتضى الهزيمة وظل يهاجم حتى أخر لحظة وكان قريبًا من التعادل ولكن لم يحالفه التوفيق.

 


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