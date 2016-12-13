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صالح كامل لـCNN: تعويم الجنيه ضرورى.. وترامب أحسن ممن يعطى "الخوازيق"

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صالح كامل لـCNN: تعويم الجنيه ضرورى.. وترامب أحسن ممن يعطى "الخوازيق" صالح كامل لـCNN: تعويم الجنيه ضرورى.. وترامب أحسن ممن يعطى "الخوازيق"

>كتب هاشم الفخرانى

قال رجل الأعمال السعودى الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الإدارة بغرفة جدة ومؤسس ومالك مجموعة "دلة البركة" إن المسلمين "ظلموا دينهم" بعدم فهمه بالشكل الصحيح، مضيفا أن قرار تعويم الجنيه بمصر كان يجب أن يحدث منذ فترة، واعتبر أن وصول دونالد إلى رئاسة أمريكا، وحال حافظه على مواقفه سيكون على الأقل صاحب موقف واضح مقارنة بمن "يطبطب ويعطى الخوازيق."

 

وحول ما يمكن له قوله للمسئولين الدوليين مثل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، حول الاقتصاد الإسلامى على غرار ما سبق له أن قاله للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قال كامل: "أقول للمسلمين أولاً، ظلمتم الدين الإسلامى، لم تفهموا النظرية الاقتصادية التى شرعها الله فى القرآن وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم وهى لنا وللعالم أجمع."

 

وأضاف، فى تصريح لـCNN، "الله أرسل النبى رحمة للعالمين، نحن عندنا نظام أو نظرية اقتصادية ونظام اقتصادى متكامل لو فهمناه وطبقناه، للأسف نحن لم نفهمه ولم نطبقه، وعندما تحدثت إلى ميركل فهمت الحديث بعقلها.. وهو "لا تبع ما لا تملك ولا تبع ما ليس عندك" حديث نبوى يلخص خطة اقتصادية، الآن كل بلاء العالم يأتى من البيع الافتراضى ومن النظرية النقدية التى شُوهت بعد إلغاء غطاء الذهب.

 

وكرر صالح وجهة نظره الخاصة بالاقتصاد الإسلامى وتسميته قائلا: "أنا لست مع وصفه بالاقتصاد الإسلامى، أنا الآن سأسميه الاقتصاد الأخلاقى، لأن كل الأديان السماوية الأخلاق فيها واحدة، كل الأديان السماوية تمنع الربا، كما أسميته الاقتصادى الإبراهيمى، لأن اليهودية والمسيحية والإسلام وكل أبناء إبراهيم حرموا الربا."

 

وحول رؤيته لمستقبل العلاقات بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية خلال الرئيس الجديد دونالد ترامب، ومواقفه المعلنة حيال العديد من قضايا المنطقة قال صالح: "أنا لا أتكلم فى السياسة، وإنما فى الاقتصاد، لكن بافتراض أن كل ما قاله (ترامب) فى البدء كان صحيحا، وإذا كان اتجاهه عدائيا، فمن الجيد لنا أن نعرف، على الأقل تعرف أنه لا يحبك، "أحسن من الذى يحضنك ويعطيك خوازيق" وهذا هو ما يجرى فى المنطقة كلها، من اخترع الفوضى الخلّاقة؟ من اخترع الربيع العربى؟ أليس أصدقاءنا؟.

 

وتطرق رجل الأعمال السعودى إلى قضية تعويم سعر صرف الجنيه فى قائلا: "تعويم الجنيه كان ضروريا منذ زمن، وإذا لم يتم تصليح النظرية النقدية فى العالم، فلن يصلح العالم كله.


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