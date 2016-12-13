واشنطن تبلغ ميشال عون دعمها الجيش اللبنانى وتلبية احتياجاته

كتبت آمال رسلان

أبلغت واشنطن لبنان باستعدادها التام لمواصلة الدعم للجيش اللبنانى وتلبية حاجاته، مشيدة بالدور الذى تلعبه بيروت فى مكافحة الارهاب وتعزيز الاستقرار فى البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجمهورية اللبنانى العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم فى قصر بعبدا، مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط آن باترسون، فى حضور السفيرة الأميركية فى بيروت إليزابيث ريتشارد وأعضاء الوفد المرافق.

وقال بيان للرئاسة، إن "باترسون" نقلت الى الرئيس عون رسالة شفهية من وزير الخارجية الأميركية جون كيرى جدد فيها التهنئة بانتخابه رئيساً، وباستعداد الولايات المتحدة الأميركية الاستمرار فى دعم لبنان سياسياً وامنياً ومالياً لتمكينه من مواجهة الاستحقاقات المرتقبة.

وأكدت باترسون تقدير بلادها للرعاية التى يقدمها لبنان للنازحين السوريين وضرورة توفير المساعدات اللازمة له من أجل تمكينه من الاستمرار فى ذلك.

وشكر الرئيس عون "باترسون" على زيارتها وحمّلها تحياته الى الوزير كيري، ورغبة لبنان فى استمرار المساعدات الأميركية للجيش والمؤسسات الأمنية لتمكينها من القيام بمهماتها كاملة، لا سيما أن الجيش حقق نجاحات كبيرة فى العمليات الامنية الاستباقية التى يقوم بها فى إطار حربه على الإرهاب.

وأبلغ الرئيس عون المسؤولة الأميركية، أن الارتياح الاقليمى والدولى الذى تحقق بعد الانتخابات الرئاسية يعطى زخماً لمسيرة النهوض التى انطلقت والتى سوف تتعزز بعد تشكيل الحكومة الجديدة قريباً.

وأكد الرئيس عون أن خططاً كثيرة ستنفذ فى إطار تحديث الإدارات والمؤسسات، إضافة إلى تحقيق المشاريع الإنمائية ومكافحة الفساد، واعتبر أن المعالجة الحقيقية لمأساة النازحين السوريين تكون من خلال إيجاد حل سياسى للأزمة السورية.