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اجتماع بالجامعة العربية للإعداد للدورة 36 لوزراء الشئون الاجتماعية العرب

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اجتماع بالجامعة العربية للإعداد للدورة 36 لوزراء الشئون الاجتماعية العرب اجتماع بالجامعة العربية للإعداد للدورة 36 لوزراء الشئون الاجتماعية العرب

>كتب مصطفى عنبر

استضافت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة 36 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب على مستوى كبار المسئولين، وذلك لإعداد مشروع جدول أعمال الدورة على المستوى الوزارى والمقررة بعد غد الخميس بالقاهرة.

وقال مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية مسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب المستشار طارق النابلسى أن كبار المسئولين أعدوا مشروع جدول أعمال المجلس الوزارى للشئون الاجتماعية بعد غد الخميس، والذى يتضمن عددًا من البنود فى مقدمتها الإعداد والتحضير للملف الاجتماعى  للدورة 28 للقمة العربية المقررة مارس 2017 فى الأردن إلى جانب التحضير للقمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية الرابعة، ومتابعة تنفيذ القضايا الاجتماعية التى أقرتها القمة "الأفريقية - العربية" الأخيرة فى مالابو بغينيا الاستوائية الشهر الماضى.

وأضاف فى تصريح له فى ختام الاجتماع أنه تم أيضا متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 " فى أبعادها الاجتماعية "، كما تم مناقشة تفعيل المبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة فى الدول العربية لتكون مدخلات فى الصناعات الكبرى، بالإضافة لمناقشة بند حول القضاء على الفقر متعدد الأبعاد فى الدول العربية باعتبار أن خفض ظاهرة الفقر هو بند دائم على جدول أعمال مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، واستعراض الجهود العربية لإدماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى خطة التنمية المستدامة 2030 بناءًا على ما ورد فى الإعلان العربى لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، كما تم مناقشة تقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية فى عدد من الدول العربية.

وقال أن كبار المسئولين انتهوا من إعداد مشروع جدول الأعمال للدورة الوزارية ومشاريع القرارات الخاصة بكل بند لإقرارها الخميس المقبل.


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