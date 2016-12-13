مطروح - حسن مشالى

تمكنت قوات الأمن بمطروح، اليوم الثلاثاء، من إحباط تسلل 24 شخصا بينهم 4 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة السلوم بضبط 24 متهما بمعرفة حرس الحدود بالسلوم، وهم 2 من البحيرة و2 من بنى سويف و7 من المنيا و3 من الفيوم و2 من أسيوط و4 من سوهاج و4 من السودان، وذلك أثناء محاولتهم تسلل البلاد بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا، وعرضهم على النيابة المختصة.