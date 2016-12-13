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الشوط الأول.. سموحة يتعادل مع الإنتاج الحربى "سلبيًا"

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الشوط الأول.. سموحة يتعادل مع الإنتاج الحربى "سلبيًا" الشوط الأول.. سموحة يتعادل مع الإنتاج الحربى "سلبيًا"

>كتب - هيثم عويس

تعادل سموحة مع الإنتاج الحربى "سلبيًا" فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب ضمن فعاليات الأسبوع الخامس عشر للدورى.

 

وجاءت أحداث الشوط سريعة من كلا الفريقين اللذين حاولا اقتناص هدف السبق إلا أن كل الهجمات ضاعت أمام المرمى، وقد اعتمد الإنتاج الحربى على الثلاثى وليد حسن وصلاح أمين والإثيوبى أوميد أوكرى، فى الوقت الذى اعتمد فيه سموحة على أحمد تمساح وحسام باولو وأحمد رءوف.

 

يذكر أن سموحة يحتل المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بينما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر برصيد 15 نقطة.

 


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