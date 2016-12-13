وزير الرياضة يشيد بالمشروع القومى للموهوبين والعمالقة لكرة اليد

كتبت أسماء عمر

شهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد حمودة رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، اليوم الثلاثاء بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى، مران اللاعبين المشاركين فى المشروع القومى للموهوبين والعمالقة لكرة اليد والذى ينفذه الاتحاد المصرى لكرة اليد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف العناصر المتميزة من الناشئين بدنيًا ومهاريًا فى كرة اليد من مختلف المحافظات.

وبدأت المرحلتان الأولى والثانية من المشروع لمواليد 2000-2002 فى الأول من يوليو 2014 حتى 30 يونيو 2016 بمشاركة 320 ناشئا، تم تدريبهم على مدار عامين لاختيار أفضل 80 لاعبًا للمشاركة فى المرحلة الثالثة التى بدأت فى الأول من يوليو 2016، ومن المقرر تقسيم اللاعبين إلى 4 منتخبات، وتقام تدريباتهم فى الصالات الرياضية بمحافظات أسيوط والإسماعيلية والقليوبية والمنوفية، ويُختتم المشروع فى 30 أكتوبر من العام المقبل بتكوين منتخب واحد مكون من أفضل 40 لاعبا شاركوا فى المشروع منذ بدايته بحيث يتم تدعيم المنتخبات الوطنية بهؤلاء اللاعبين المتميزين.

وأشاد المهندس خالد عبد العزيز بالمشروع القومى للموهوبين والعمالقة لكرة اليد والذى بدأ منذ عام 1991 والذى يركز على تنمية مهارات اللاعبين الفنية والجوانب البدنية، لافتًا أنه يتم اختيار اللاعبين المشاركين فى المشروع بناءً على قياسات علمية دقيقة ومن جميع المحافظات، وإنه من الممكن الاستعانة بخبرات أجنبية فى أوقات محددة للاستفادة من آرائهم الفنية حول المشروع بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة اليد.

وتطرق الوزير إلى بطولة كأس العالم لكرة اليد بفرنسا والذى يشارك فيها المنتخب الوطنى والمقرر انطلاقها فى يناير المقبل والتى يستهل المنتخب مبارياته بلقاء منتخب قطر فى 13 يناير، متمنيًا التوفيق للاعبين والجهاز الفنى فى مشوار البطولة.

ومن جانبه، قال خالد حمودة رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد إن اللاعبين المشاركين فى المشروع القومى للموهوبين والعمالقة لكرة اليد يمثلون الجيل الثامن الذى يشارك فى هذا المشروع، وهو يعد نموذجاً متميزاً يضم شبابًا جادين قادرين على تطوير مهاراته من خلال التدريبات التى يتضمنها المشروع".

وتوقع رئيس الاتحاد أن يضم منتخب مصر لكرة اليد الذى سيشارك فى بطولة كأس العالم 2021 والتى تستضيفها مصر، أن يضم مجموعة من اللاعبين من الجيل الحالى المشارك فى المشروع القومى للموهوبين والعمالقة.