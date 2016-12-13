اللجنة الرباعية العربية تجتمع الإثنين المقبل لإدانة الاستيطان الإسرائيلى

كتب مصطفى عنبر

تعقد اللجنة الرباعية العربية بشأن عملية السلام اجتماعا، على المستوى الوزارى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الإثنين المقبل، لبحث التحرك فى الأمم المتحدة من قبل المجموعة العربية، لتقديم مشروع قرار يدين الاستطيان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية قبل نهاية العام الجارى.

وقال السفير جمال الشوبكى، سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، فى تصريح له اليوم الثلاثاء، إن اللجنة ستعقد اجتماعها، برئاسة وزير الخارجية المصرى سامح شكرى وبحضور وزراء خارجية الأردن والمغرب وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية، لبحث تقديم مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإدانة الاستيطان، وذلك قبل نهاية العام الجارى والتنسيق مع الأعضاء الحاليين فى مجلس الأمن قبل بدء العام المقبل ودخول أعضاء جدد.

وأضاف السفير الشوبكى، أن مصر تولى القضية الفلسطينية اهتماما بالغا داخل مجلس الأمن، من خلال عضويتها الحالية وأنها تنسق مع الدول الأعضاء وباعتبارها الممثل الوحيد عن الدول العربية، بشأن تحريك عملية السلام ورفض الاستيطان الإسرائيلى.