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شاهدي أزياء Adidas بتوقيع النجمة Selena Gomez

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شاهدي أزياء Adidas بتوقيع النجمة Selena Gomez شاهدي أزياء Adidas بتوقيع النجمة Selena Gomez

أطلقت النجمة الشابة مؤخراً مجموعتها الأولى لماركة الأزياء الرياضيّة Adidas NEO Label .
احتوت المجموعة على أزياء جميلة تجذب الشابات المراهقات بتصاميمها العمليّة وألوانها الجذّابة. ولا يوجد بالطبع من يعرض هذه المجموعة أفضل من Selena حيث ظهرت في صور الحملة الإعلانيّة للمجموعة متألقة كعادتها بلوك شبابي وجريء.
تقول Selena Gomez:" أحب العبث بالملابس والأزياء الشبابية المريحة، وقد اخترت 'rock chic' شعاراً لمجموعتي التي يغلب عليها طابع التمرّد والمرح" وأضافت:"أعتقد أنها تشجع الفتيات على أن يضعن بصمتهنّ الخاصة فيما يرتدين".

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سيدتي