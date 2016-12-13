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بسبب زوجته بطل مسلسل "قيامة أرطغرل" التركي يترك التصوير

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الثلاثاء 13-12-2016 19:34

بعد تحقيق المسلسل التركي "قيامة أرطغرل" الصامد في المركز الأول في الرايتنغ طوال مدة عرضه بمواسمه الثلاثة نقلة نوعية في حياته، انضم بطله أنجين ألتان إلى نادي النجوم الأثرياء كخالد آرغنش وكيفانش تاتليتوغ وكينان أميرزالي أوغلو ونجاتي شاشماز وهم الأعلى أجراً في تركيا.
الممثل ترك التصوير بعد اضطراره إلى أخذ أجازة قصيرة ليحتفل بعيد ميلاد زوجته سيدة الأعمال نسليشاه ألكوتشلار التاسع والعشرين، حيث أهداها رحلة مع أصدقائهما إلى جزر المالديف.
وقام الثنائي خلال استمتاعهما برحلتهما الرومانسية بنشر صور على حساباتهما في السوشيال ميديا بخاصة (أنستغرام) ليشاركوا محبيهما تفاصيل الرحلة.
وقد لازمهما في رحلتهما صديقاهما المقربان جداً الزوجان مصممة الأزياء التركية سلمى تشيليك و سنان تشيفتتشي.

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