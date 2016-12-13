حملة لإزالة الأشجار بمحيط كنائس دمنهور.. وعزاء جماعى لشهداء الكنيسة البطرسية بدمنهور

البحيرة - جمال أبو الفضل وناصر جودة

قاد رئيس مدينة دمنهور المهندس سعد غراب، حملة لإزالة وتقليم الأشجار بمحيط الكنائس فى مدينة دمنهور ومبنى مطرانية البحيرة، شارك فى الحملة عمال قسم الحدائق والإشغالات، كما تضمنت الحملة إزالة الاشجار الكثيفة أمام الكنائس والتى تحجب الرؤية وتساعد فى اختفاء الخارجين على القانون.

ومن ناحية أخرى تنظم مطرانية البحيرة مساء اليوم، عزاء جماعى لتلقى واجب العزاء فى شهداء الكنيسة البطرسية، بحضور نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الشمالية وأعضاء المجلس الملى بالبحيرة ومحافظ البحيرة ومدير الأمن والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ويقام العزاء داخل مبنى المطرانية بدمنهور.