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إحالة 8 أطباء بـ 4 وحدات صحية بالسنطة لتغيبهم عن العمل

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إحالة 8 أطباء بـ 4 وحدات صحية بالسنطة لتغيبهم عن العمل إحالة 8 أطباء بـ 4 وحدات صحية بالسنطة لتغيبهم عن العمل

>الغربية – عادل ضرة

أحال اللواء ممدوح هجرس رئيس مدينة السنطة بمحافظة الغربية 8 من العاملين بـ4 وحدات صحية للتحقيق بسبب الإهمال، حيث تبين تركهم العمل فى غير المواعيد الرسمية، كما أحال أيضًا العاملين بالنوبتجية بالوحدة المحلية بكفر الشيخ للتحقيق لغلق الوحدة فى مواعيد العمل الرسمية.

جاء ذلك بناء على الجولة المفاجئة التى قام بها رئيس المدينة اليوم الثلاثاء، يرافقه أحمد المغاورى سليمان مساعد رئيس المدينة، لمتابعة سير العمل بالوحدات الصحية بشبرا قاص وميت غزال وسهلة الرجبية والمنشأة الجديدة، حيث لاحظ رئيس المدينة ترك 8 من العاملين بالوحدات للعمل فقرر إحالتهم للتحقيق، كما قرر رئيس المدينة إحالة العاملين بالنوبتجية بالوحدة المحلية بكفر الشيخ للتحقيق لغلق الوحدة.


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