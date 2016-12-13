كيفية حرق الدهون أثناء النوم فقط

شيماء مصطفى

كيفيه حرق الدهون أثناء النوم

من المؤكد أن كل ما يدور في اذهاننا عن نقص الوزن الزائد و الدهون هو اتباع نظام غذائي قاسي أو استخدام الوسائل الطبية المختلفة للقضاء على الدهون الزائدة وحرقها ولكن هل تعلم أن هناك علاقة وطيده بين النوم وخساره الوزن او زيادته حسب طبيعة نومك والسلوك المتبع للنوم حيث أن النوم المضطرب يؤدي إلى حدوث خلل في الوزن بصورة كبيره ولذلك سوف نقوم بعرض 9 نصائح يجب أن تعرفها عن كيفية حرق الدهون أثناء النوم.

النوم في الظلام يساعد فى حرق الدهون

يجب ان تنام في الظلام ليلا فقد وضع الله سبحانه وتعالى هذا النظام لراحة الانسان لان النوم في الظلام هام جدا لإفراز هرمون “الميلاتونين” الذي ينظم النوم والاستيقاظ لدى الانسان ولذلك يجب أن تنام ليلا وتطفئ الأنوار حتى تستطيع أن الذهاب سريعا إلى نوم عميق وصحي.

قلة النوم

تؤدي قله النوم إلى احتفاظ جسم الانسان بالدهون فقد أثبتت الأبحاث والدراسات العلميه التي أجريت أن الأشخاص الذين ينامون خمس ساعات ونصف باليوم يزادت نسبة الدهون لديهم بنسبة 60 % بينما الأشخاص الذين ينامون 8 ساعات يومياً كانت نسبة الدهون لديهم أقل بكثير مع العلم انهم يتبعون نفس النظام الغذائى.

الأجهزة التكنولوجية عدو النوم

فإذا كانت الأنوار تؤثر على النوم وحرق الدهون فإن اللاب التوب والهواتف المحموله وأجهزة الكمبيوتر جميعها تبث ضوء الأزرق الذي بداخله الطول الموجي القصير مما يجعله حائط سد كبيراً أمام إفراز هرمون “الميلاتونين” فيجب ان نحاول الابتعاد عن كل ذلك قبل موعد نومك بوقت كبير.

نقص النوم يزيد من إفراز الكورتيزول

إن نقص النوم يؤدي إلى إفراز هرمون “الكورتيزول”هرمون التعب والإجهاد وهو يجعل الشخص يشعر بالجوع ويؤدي إلى ترسب الدهون وزياده الوزن وتراكمها بكثرة في منطقة جدار البطن.

قلة النوم ضارة بالأطفال

إن هناك علاقة قوية بين قلة عدد ساعات النوم والاضطراب وإصابة الأطفال بالسمنه المفرطه والضعف الجسدي والبدني ولذلك يجب ان نحرص على أن طفلك يأخذ الوقت الكافي والمناسب لعمره من النوم.

قلة النوم تنشط مراكز الشهية بالمخ

ان قلة النوم تجعلنا نجوع اسرع وتجعلنا في أشد حاجة إلى الوجبات السريعة والوجبات السكريه التي تزيد من الوزن والدهون بالجسم.

قلة النوم تنشط مراكز الشهية بالمخ

قلة النوم أيضا تؤدي الي وجود خلل في معدل التمثيل الغذائي في الجسم “الأيض” ويقلل من حرق نسبة السعرات الحرارية في الجسم عن معدلها الطبيعى.

النوم المفتعل

لا تظن أن النوم المفتعل الذي تحصل عليه إذا اخذت قرص منوم مثلا هو نوم صحي وسوف يساعدك في المحافظة على صحتك فهذا أمر ليس له اساس من الصحه حيث يجب أن تحرص على النوم الصحي.يجب أن تنام من 7- 8 ساعات يومياً

إن كلامنا هذا لا يعني أن الزياده في النوم هو أمر جيد بل بالعكس أن قلة النوم لها آثارها السيئة على الصحه وكثرة النوم لها آثارها سالبه ايضا علي الصحه ولذلك فأفضل معدل للنوم يوميا هو أن تنام من 7 إلى 8 ساعات يوميا.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads