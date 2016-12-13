اللجنة الإعلامية تنتهى من إعداد الـID الخاص بماراثون زايد

كتبت أسماء عمر

انتهت اللجنة الإعلامية لماراثون زايد الخيرى من إعداد الـ IDالخاص بالسادة الإعلاميين المشاركين فى التغطية الإعلامية لماراثون زايد الخيرى بالتجمع الخامس فى نسخته الثالثة والمقرر انطلاقه يوم الجمعة المقبل بإستاد الدفاع الجوى لمسافة 10 كيلو مترات لصالح مرضى الكبد الوبائى وتبلغ جوائزه مليون جنيه.

من المقرر أن تعقد اللجنة المنظمة للماراثون مؤتمرا صحفيا بحضور وزيرى الرياضة والصحة وسفير دولة الإمارات غدا الأربعاء فى السابعة مساء بقاعة الجوهرة بفندق انتركونتينينتال سيتى ستارز بمدينة نصر .

وتضم اللجنة التى يرأسها محمد كساب مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشباب والرياضة كل من أحمد عبد ربه وحسام فاروق وأحمد عبد الخالق وأحمد السيد وحسام هندى وشريف نصار.