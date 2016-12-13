أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل -
رئيس الأركان يبحث مع قائد الجيش الزامبي زيادة التعاون العسكري بين البلدين -
عبدالعال بعد فرض "الطوارئ": يجب تطبيق كل ما هو استثنائي.. وعلى الصحافة الحذر -
رسمياً: السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية لتلك الأسباب -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " ملوك الأرض " -
ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي -
توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية -
وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء -
سيد محمود يعلن استقالته من رئاسة تحرير «القاهرة» -
رسميًا.. البرلمان يوافق على فرض الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

اللجنة الإعلامية تنتهى من إعداد الـID الخاص بماراثون زايد

Google+ Print
اللجنة الإعلامية تنتهى من إعداد الـID الخاص بماراثون زايد اللجنة الإعلامية تنتهى من إعداد الـID الخاص بماراثون زايد

>كتبت أسماء عمر

انتهت اللجنة الإعلامية لماراثون زايد الخيرى من إعداد الـ IDالخاص بالسادة الإعلاميين المشاركين فى التغطية الإعلامية لماراثون زايد الخيرى بالتجمع الخامس فى نسخته الثالثة والمقرر انطلاقه يوم الجمعة المقبل بإستاد الدفاع الجوى لمسافة 10 كيلو مترات لصالح مرضى الكبد الوبائى وتبلغ جوائزه مليون جنيه.

 

من المقرر أن تعقد اللجنة المنظمة للماراثون مؤتمرا صحفيا بحضور وزيرى الرياضة والصحة وسفير دولة الإمارات غدا الأربعاء فى السابعة مساء بقاعة الجوهرة بفندق انتركونتينينتال سيتى ستارز بمدينة نصر .

 

وتضم اللجنة التى يرأسها محمد كساب مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشباب والرياضة كل من أحمد عبد ربه وحسام فاروق وأحمد عبد الخالق وأحمد السيد وحسام هندى وشريف نصار.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365