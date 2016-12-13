أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل -
رئيس الأركان يبحث مع قائد الجيش الزامبي زيادة التعاون العسكري بين البلدين -
عبدالعال بعد فرض "الطوارئ": يجب تطبيق كل ما هو استثنائي.. وعلى الصحافة الحذر -
رسمياً: السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية لتلك الأسباب -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " ملوك الأرض " -
ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي -
توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية -
وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء -
سيد محمود يعلن استقالته من رئاسة تحرير «القاهرة» -
رسميًا.. البرلمان يوافق على فرض الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى

طريقة عمل سريعة و سهلة لعمل الهمبرجر للـ مبتدئات

  • هو وهى
  • 116
Google+ Print
طريقة عمل سريعة و سهلة لعمل الهمبرجر للـ مبتدئات طريقة عمل سريعة و سهلة لعمل الهمبرجر للـ مبتدئات

يرجع تاريخ الهمبرجر إلى عام 1885، حيث كان هناك كرنفال في موقع يسمى هامبرغر و الذي تحول بعد ذلك إلى هامبرجر، حيث أطلق تشارلي نجرين أسم الهمبرجر على سندويش قام بصنعه من كرات اللحم بعد فرمه ثم وضعه بين قطعتان من الخبز، و هو يعتبر من الوجبات السريعة المشهورة في الولايات المتحدة الأمريكية، و تقدم سندوتشات الهمبرجر مع البطاطس المقلية و مخفوق اللبن، بينما في عام 1960 كان يوجد مطعم متخصص في الوجبات السريعة و كان يقدم سندوتشات من الهمبرجر المشوي على الفحم، و أشتهر بأن الطلب يمكن أن يطلب من السيارة و يقدم فيها، و هذا ما حقق له الشهرة و النجاح السريع و هو مطعم هارديز.


مكونات وصفة عمل الهمبرجر:

كوبان لحم مفروم.
بصلة صغيرة مفرومة.
بقسماط خبز مجفف مطحون.
معلقتان زيت.
ملح و بهار.

طريقة تحضير عمل الهمبرجر:

نخلط المكونات جميعها معاً و ربما تلاحظين أني لم أحدد كمية البقسماط فهم يوضع إلى أن تصبح لدينا عجينة متماسكة و يجب أن لا نخلط مع المكونات الزيت فهو للقلي.

نشكل العجينة على شكل أقراص غير سميكة و تقلى في الزيت على نار هادئة إلى أن تستوي و بالهناء و العافية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع