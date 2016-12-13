طريقة عمل سريعة و سهلة لعمل الهمبرجر للـ مبتدئات

شيماء مصطفى

يرجع تاريخ الهمبرجر إلى عام 1885، حيث كان هناك كرنفال في موقع يسمى هامبرغر و الذي تحول بعد ذلك إلى هامبرجر، حيث أطلق تشارلي نجرين أسم الهمبرجر على سندويش قام بصنعه من كرات اللحم بعد فرمه ثم وضعه بين قطعتان من الخبز، و هو يعتبر من الوجبات السريعة المشهورة في الولايات المتحدة الأمريكية، و تقدم سندوتشات الهمبرجر مع البطاطس المقلية و مخفوق اللبن، بينما في عام 1960 كان يوجد مطعم متخصص في الوجبات السريعة و كان يقدم سندوتشات من الهمبرجر المشوي على الفحم، و أشتهر بأن الطلب يمكن أن يطلب من السيارة و يقدم فيها، و هذا ما حقق له الشهرة و النجاح السريع و هو مطعم هارديز.



مكونات وصفة عمل الهمبرجر:

كوبان لحم مفروم.

بصلة صغيرة مفرومة.

بقسماط خبز مجفف مطحون.

معلقتان زيت.

ملح و بهار.

طريقة تحضير عمل الهمبرجر:

نخلط المكونات جميعها معاً و ربما تلاحظين أني لم أحدد كمية البقسماط فهم يوضع إلى أن تصبح لدينا عجينة متماسكة و يجب أن لا نخلط مع المكونات الزيت فهو للقلي.

نشكل العجينة على شكل أقراص غير سميكة و تقلى في الزيت على نار هادئة إلى أن تستوي و بالهناء و العافية.

شبكةعيونالإخبارية

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