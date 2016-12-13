ضبط 22 قضية آداب و2000 زجاجة كحول بالقليوبية

القليوبية – خالد حجازى

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط 22 قضية آداب و2000 زجاجة كحول وربة منزل تقوم باستيقاف الشباب المارة بالطريق وتحريضهم على ممارسة الفسق والرذيلة مقابل مبالغ مالية.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العقيد محمد حجازى رئيس مباحث إدارة حماية الآداب القليوبية بالواقعة، ودلت تحريات المباحث إلى أنه خلال مرور ضباط مباحث الآداب، تبلغ لهما قيام "أمنية .ف.ح" 33 سنة ربة منزل ومقيمة– دائرة مركز القناطر الخيرية حال تواجدها بميدان المؤسسة، وقيامها باستيقاف الشباب المارة بالطريق وتحريضهم على ممارسة الفسق والرذيلة مقابل مبالغ مالية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 24427 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2016م.

كما تم ضبط "مدلين .ل" 43 سنة ربة منزل ومقيمة– دائرة قسم أول شبرا الخيمة وبحوزتها عدد 970 زجاجة خمور مختلفة الأنواع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 24432 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2016م، و"سامح صابر" 42 سنة عاطل ومقيم الساحل – القاهرة، وبحوزته 1045 زجاجة خمور مختلفة الأنواع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 24433 جنح قسم أول شبرا الخيمة.