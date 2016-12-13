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ضبط صاحب ورشة خراطة يقوم بتصنيع الأسلحة النارية ببلقاس دقهلية

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ضبط صاحب ورشة خراطة يقوم بتصنيع الأسلحة النارية ببلقاس دقهلية ضبط صاحب ورشة خراطة يقوم بتصنيع الأسلحة النارية ببلقاس دقهلية

>الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث بلقاس بمحافظة الدقهلية، من ضبط صاحب ورشة خراطة يقوم بتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.

 

و كان اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورد معلومات للرائد أحمد توفيق رئيس مباحث مركز بلقاس، بقيام المتهم سالم م س أ 34 سنة صاحب ورشة خراطة، ومقيم "عزبة الحاج سالم التابعة لقرية المعصرة" دائرة مركز بلقاس، بتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص وتعديل أسلحة الصوت لإطلاق الأعيرة النارية الحية، متخذا من ورشة الخراطة خاصته بالمكان المشار إليه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وقيامه عقب ذلك ببيعها لذوى الأنشطة الإجرامية مقابل مبالغ مالية.

 

وعقب تقنين الإجراءات توجهت مأمورية من ضباط وحدة مباحث المركز مدعومين بالقوات المناسبة لاستهداف المتحرى عنه بالمكان المشار إليه ، وتم ضبطه وبحوزته " 1 " بندقية خرطوش محلى الصنع، و" 1 " فرد خرطوش محلى الصنع، و" 1 " بندقية صيد خردق ، و" 8 " طلقة خرطوش، و 5  ماسورة حديدية، و 6 إبرة ضرب نار، كما تم ضبط بعض الأدوات والعدد بياناتها" 1 " صاروخ، و" 3 " مفاتيح، و" 2 " مفك، و" 1 " بنسة، و" 1 " منجلة، وبمواجهته إعترف بما أسفرت عنه التحريات، وأضاف بقيامه بتصنيع وتعديل الأسلحة المضبوطة لإطلاق الأعيرة النارية الحية.

 

تحرر عن ذلك المحضر رقم 32371/274/2016 جنايات مركز بلقاس، وجارى العرض على النيابة العامة.

 


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