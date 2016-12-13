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بالفيديو: أماندا سيفريد تكتب "النعي الأخير" لشيرلي ماكلين في The Last Word

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الإثنين 12-12-2016 22:32

خضعت النجمة اماندا سيفريد لاختبار صعب جدا ضمن أحداث فيلم The Last Word بعدما كلفتها النجمة القديرة شيرلي ماكلين بكتابة نعيها الأخير، لتكتشف أثناء بحثها أن سيدة الأعمال المتغطرسة والمهيمنة على كل موظفيها، تحمل بداخلها الكثير من الرقة والرومانسية.

الفيلم المصنف ضمن فئة الكوميديا الاجتماعية ، وتدور أحداثه حول هارييت لولر وهي سيدة أعمال مهووسة بالسيطرة تقوم بدورها الفنانة شيرلي ماكلين، تشعر بقرب وفاتها وترغب بمراجعة نعيها الرسمي بنفسها حتى لا يصاغ بصورة مسيئة إليها، فتكلف الكاتبة الشابة آن شيرمان وتقوم بدورها أماندا سيفريد بصياغة هذا النعي مع سيرة ذاتية مختصصرة تحت إشرافها ومع توالي الأحداث تكتشف الكاتبة أن قناع القسوة يخفي الكثير من الرومانسية والحزن والضعف، لتتحول العلاقة بينهن من كراهية لصداقة عميقة.

بشارك ببطولة الفيلم المقرر عرضه يوم 10 مارس المقبل عددا كبيرا من نجوم الصف الثاني بالسينما الامريكية منهم آن هاش ، فيليب بيكر هول ، سكوت سبيدمان ، و توم ايفرت سكوت ومن إخراج مارك بللينجتتون.

شاهد التريلر الرسمي الأول

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سيدتي

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