العبادى: القوات العراقية تحقق تقدما عسكريا وحررت ثلثى مساحة نينوى من داعش

بغداد أ ش أ

قام القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، بجوله فى ناحية حمام العليل جنوب الموصل بمحافظة نينوى، مساء الاثنين، والتقى أهل الناحية والمسؤولين فيها.

وقال العبادي، فى تصريح صحفي، إن القوات المسلحة العراقية تحقق تقدما عسكريا فى عمليات تحرير نينوى من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابي، مشيرا إلى أن الوقت المستغرق حتى الآن فى عمليات تحرير الموصل يساوى ربع المدة الزمنية التى استغرقتها عملية تحرير الرمادى بالأنبار وبيجى بصلاح الدين.

وأضاف: أن القوات تقوم بعمل جيد فى عمليات تحرير نينوى وتعمل على بقاء المدنيين وعدم إخلائهم من مساكنهم، وحققنا تقدما كبيرا وتم تحرير ثلثى مساحة نينوى وتعمل القوات حاليا داخل مدينة الموصل.

وأكد أن قوات مكافحة الإرهاب والجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى تحقق تقدما على كافة محاور العمليات وبأسرع مما هو مخطط له.. واصفا الحرب فى نينوى بأنها "نظيفة" ولم يسجل فيها حدوث تجاوزات على حقوق الانسان والأهالى تستقبل القوات المحررة كفاتحين.

ولفت إلى أن داعش لايراعى أى قيم أخلاقية أو إنسانية، ونقول لأهل الموصل إننا قادمون لتحرير المدينة ولامكان لداعش بالعراق والقوات المسلحة ستحمى المواطنين من أجد عراق واحد موحد.

ونوه بدعم التحالف الدولى للعراق فى الحرب على داعش الذى يمثل خطر على العالم أجمع، وقال: نحن نعمل من أجل القضاء على داعش عسكريا وندعو الإدارة الأمريكية الجديدة باستمرار وزيادة الدعم لمحاربة الإرهاب بالعراق.