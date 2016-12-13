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وزارة التموين تدرس إعلان مناقصة جديدة لاستيراد السكر الأسبوع المقبل

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وزارة التموين تدرس إعلان مناقصة جديدة لاستيراد السكر الأسبوع المقبل وزارة التموين تدرس إعلان مناقصة جديدة لاستيراد السكر الأسبوع المقبل

>كتبت سماح لبيب

تدرس وزارة والتجارة الداخلية، إعلان مناقصة جديدة لاستيراد السكر الأسبوع المقبل، وذلك لتوفير احتياجات الأسواق منه بعد ارتفاع أسعاره فى السوق الحر ليصل إلى 12 جنيهًا للمستهلك.

 

وأكد مصدر مسئول، لـ"اليوم السابع"، أن هيئة السلع التموينية ألغت المناقصة التى عقدتها أول أمس، بسبب عزوف الشركات عن التقدم للمناقصة، وتقدمت لها شركة واحدة فقط .

 

وأشار المصدر، إلى أن الوزير وجه بتشديد الحملات الرقابية على السوق الحر لمنع ارتفاع سعر الكيلو السكر، خاصة أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية توفره لمصانع التعبئة بسعر 7 آلاف جنيه للطن، ليباع بحد أقصى 7.5 جنيه للكيلو معبأ للمواطنين.


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