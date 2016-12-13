شيخ الأزهر يترأس اليوم الاجتماع الدورى التاسع لمجلس حكماء المسلمين بأبوظبى

كتب لؤى على

يترأس الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الاجتماع الدورى التاسع لمجلس حكماء المسلمين، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن تناقش عددًا من القضايا التى تهم الأمة الإسلامية، منها أحوال المسلمين فى بورما، إضافة إلى استعراض الجهود التى قام بها مجلس الحكماء خلال عام 2016، ومناقشة خطة عمل المجلس خلال عام 2017 .

يذكر أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ألقى خطاباً عالمياً أمس الاثنين، فى "القمة العالمية لرئيسات البرلمانات"، والتى تنعقد تحت عنوان "متحدون لصياغة المستقبل"، بمشاركة 50 رئيسة برلمان حول العالم والأمين العام للأمم المتحدة وأكثر من 100 شخصية عالمية، بحضور 400 برلمانى من 50 دولة، إضافة إلى 200 قيادة شابة من جميع أنحاء العالم.

وتعتبر القمة، التى تنعقد فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى فى الفترة من 12 : 13 ديسمبر الجارى، أكبر تجمع نسائى برلمانى على مستوى الرؤساء، كما أنها المرة الأولى التى تعقد فيها مثل هذه القمة فى منطقة الشرق الأوسط والوطن العربى، وذلك برعاية مشتركة بين المجلس الوطنى الاتحادى والاتحاد البرلمانى الدولى.